«Колорадо» победил «Миннесоту» в матче с 15 шайбами. Россияне набрали шесть очков

В ночь с третьего на четвёртое мая завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Колорадо Эвеланш» и «Миннесота Уайлд». Встреча проходила на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) и завершилась победой хозяев со счётом 9:6.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американские защитники Сэм Малински и Ник Бланкенбург, американский форвард Джек Друри, финский нападающий Арттури Лехконен, канадские защитники Девон Тэйвз и Кейл Макар, оформивший в этой встрече дубль, форвард Назем Кадри. Также звёздный нападающий Натан Маккиннон в этом матче сделал две результативные передачи и забил гол. На счету россиянина Валерия Ничушкина два ассиста.

В составе гостей забитыми голами отметились шведский форвард Маркус Юханссон, американский нападающий Райан Хартман, защитник Куинн Хьюз, канадский форвард Маркус Фолиньо, норвежец Матс Цуккарелло. Российский нападающий Владимир Тарасенко также отметился заброшенной шайбой. Остальные россияне команды также отметились результативными действиями: у Кирилла Капризова, Данилы Юрова и Якова Тренина ассисты.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Колорадо».