Главная Хоккей Новости

Колорадо Эвеланш — Миннесота Уайлд, результат матча 4 мая 2026, счёт 9:6, плей-офф НХЛ 2025/2026, Кубок Стэнли

«Колорадо» победил «Миннесоту» в матче с 15 шайбами. Россияне набрали шесть очков
В ночь с третьего на четвёртое мая завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Колорадо Эвеланш» и «Миннесота Уайлд». Встреча проходила на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) и завершилась победой хозяев со счётом 9:6.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
04 мая 2026, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
9 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Малински (Нечас, Тэйвз) – 11:12     2:0 Друри (О'Коннор) – 12:04     3:0 Лехконен (Маккиннон, Нечас) – 13:13 (pp)     3:1 Юханссон – 15:02     3:2 Хартман (Хьюз, Капризов) – 16:04     4:2 Бланкенбург (Ничушкин, Макар) – 24:16     4:3 Тарасенко (Тренин, Маккэррон) – 26:45     4:4 Хьюз (Юров) – 32:43     4:5 Фолиньо – 36:55 (sh)     5:5 Тэйвз (Ничушкин, Малински) – 38:04     6:5 Макар (Маккиннон, Ландеског) – 43:21     7:5 Кадри (Колтон, Тэйвз) – 45:43     7:6 Цуккарелло (Болди, Хьюз) – 56:01     8:6 Макар (Тэйвз, Нечас) – 57:06     9:6 Маккиннон (Лехконен) – 57:52    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американские защитники Сэм Малински и Ник Бланкенбург, американский форвард Джек Друри, финский нападающий Арттури Лехконен, канадские защитники Девон Тэйвз и Кейл Макар, оформивший в этой встрече дубль, форвард Назем Кадри. Также звёздный нападающий Натан Маккиннон в этом матче сделал две результативные передачи и забил гол. На счету россиянина Валерия Ничушкина два ассиста.

В составе гостей забитыми голами отметились шведский форвард Маркус Юханссон, американский нападающий Райан Хартман, защитник Куинн Хьюз, канадский форвард Маркус Фолиньо, норвежец Матс Цуккарелло. Российский нападающий Владимир Тарасенко также отметился заброшенной шайбой. Остальные россияне команды также отметились результативными действиями: у Кирилла Капризова, Данилы Юрова и Якова Тренина ассисты.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Колорадо».

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
