Кирилл Капризов первым из россиян набрал 10 очков в Кубке Стэнли — 2026
Российский нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш».
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
04 мая 2026, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
9 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Малински (Нечас, Тэйвз) – 11:12 2:0 Друри (О'Коннор) – 12:04 3:0 Лехконен (Маккиннон, Нечас) – 13:13 (pp) 3:1 Юханссон – 15:02 3:2 Хартман (Хьюз, Капризов) – 16:04 4:2 Бланкенбург (Ничушкин, Макар) – 24:16 4:3 Тарасенко (Тренин, Маккэррон) – 26:45 4:4 Хьюз (Юров) – 32:43 4:5 Фолиньо – 36:55 (sh) 5:5 Тэйвз (Ничушкин, Малински) – 38:04 6:5 Макар (Маккиннон, Ландеског) – 43:21 7:5 Кадри (Колтон, Тэйвз) – 45:43 7:6 Цуккарелло (Болди, Хьюз) – 56:01 8:6 Макар (Тэйвз, Нечас) – 57:06 9:6 Маккиннон (Лехконен) – 57:52
Для форварда «Миннесоты» это очко стало 10-м (2+8) в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Капризов стал первым россиянином, достигшим этой отметки в плей-офф-2026.
Второе место среди российских бомбардиров текущего постсезона делят Василий Подколзин из «Эдмонтона», Иван Барбашёв из «Вегаса» и Никита Кучеров из «Тампы» — у всех по 6 очков.
Матч завершился победой «Колорадо» со счётом 9:6. Следующая игра серии, вторая, пройдёт 6 мая.
Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре
- 4 мая 2026
