Кирилл Капризов первым из россиян набрал 10 очков в Кубке Стэнли — 2026

Российский нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш».

Для форварда «Миннесоты» это очко стало 10-м (2+8) в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Капризов стал первым россиянином, достигшим этой отметки в плей-офф-2026.

Второе место среди российских бомбардиров текущего постсезона делят Василий Подколзин из «Эдмонтона», Иван Барбашёв из «Вегаса» и Никита Кучеров из «Тампы» — у всех по 6 очков.

Матч завершился победой «Колорадо» со счётом 9:6. Следующая игра серии, вторая, пройдёт 6 мая.

