В матче «Колорадо» — «Миннесота» с 15 шайбами был установлен рекорд XXI века Кубка Стэнли

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 9:6 в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

Встреча получилась крайне результативной и вошла в число самых необычных по распределению голов за десятилетия. В сумме было зафиксировано 14 разных авторов заброшенных шайб.

По статистике лиги, за последние 35 лет был матч лишь с 13 авторами шайб — такое было в первой игре финала Западной конференции 2022 года между «Колорадо» и «Эдмонтоном».

Таким образом, встреча в Денвере стала одной из самых «разнообразных» по числу голеадоров в истории современного плей-офф НХЛ и установила рекорд XXI века.

