«Тампа» вылетела из Кубка Стэнли, «Интер» стал чемпионом Италии. Главное к утру
Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграли решающий матч в серии «Монреаль Канадиенс» и вылетели из Кубка Стэнли, миланский «Интер» стал чемпионом Серии А, «Колорадо Эвеланш» и «Миннесота Уайлд» провели сверхрезультативный матч плей-офф НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Тампа» с Кучеровым и Василевским уступила «Монреалю» в 7-м матче серии и вылетела из КС.
- «Интер» стал чемпионом Италии, обыграв «Парму» в 35-м туре Серии А.
- «Колорадо» победил «Миннесоту» в матче с 15 шайбами. Россияне набрали шесть очков.
- «Тоттенхэм Хотспур» покинул зону вылета из АПЛ, обыграв «Астон Виллу» в 35-м туре.
- Мадридский «Реал» победил «Эспаньол» в матче Ла Лиги благодаря дублю Винисиуса Жуниора.
- «Аль-Наср» проиграл «Аль-Кадисии» в Про-Лиге, Роналду — без результативных действий.
- «Кливленд» обыграл «Торонто» в седьмом матче серии и прошёл во второй раунд плей-офф НБА.
- Определились все участники и пары 1/4 финала плей-офф НБА.
- В матче «Колорадо» — «Миннесота» с 15 шайбами был установлен рекорд XXI века Кубка Стэнли.
- Кирилл Капризов первым из россиян набрал 10 очков в Кубке Стэнли-2026.
Комментарии