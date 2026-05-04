Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

2 мая главные новости спорта, футбол, хоккей, баскетбол, НХЛ, НБА, Кубок Стэнли, АПЛ, Серия А, Саудовская лига

«Тампа» вылетела из Кубка Стэнли, «Интер» стал чемпионом Италии. Главное к утру
Комментарии

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграли решающий матч в серии «Монреаль Канадиенс» и вылетели из Кубка Стэнли, миланский «Интер» стал чемпионом Серии А, «Колорадо Эвеланш» и «Миннесота Уайлд» провели сверхрезультативный матч плей-офф НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Тампа» с Кучеровым и Василевским уступила «Монреалю» в 7-м матче серии и вылетела из КС.
  2. «Интер» стал чемпионом Италии, обыграв «Парму» в 35-м туре Серии А.
  3. «Колорадо» победил «Миннесоту» в матче с 15 шайбами. Россияне набрали шесть очков.
  4. «Тоттенхэм Хотспур» покинул зону вылета из АПЛ, обыграв «Астон Виллу» в 35-м туре.
  5. Мадридский «Реал» победил «Эспаньол» в матче Ла Лиги благодаря дублю Винисиуса Жуниора.
  6. «Аль-Наср» проиграл «Аль-Кадисии» в Про-Лиге, Роналду — без результативных действий.
  7. «Кливленд» обыграл «Торонто» в седьмом матче серии и прошёл во второй раунд плей-офф НБА.
  8. Определились все участники и пары 1/4 финала плей-офф НБА.
  9. В матче «Колорадо» — «Миннесота» с 15 шайбами был установлен рекорд XXI века Кубка Стэнли.
  10. Кирилл Капризов первым из россиян набрал 10 очков в Кубке Стэнли-2026.

Главные новости дня

Материалы по теме
Топ-матчи понедельника: АПЛ, Кубок Гагарина, «Колорадо» — «Миннесота» и плей-офф НБА
Топ-матчи понедельника: АПЛ, Кубок Гагарина, «Колорадо» — «Миннесота» и плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android