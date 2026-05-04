«Колорадо» установил рекорд по голам в одном матче плей-офф НХЛ за всю историю клуба

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 9:6 в первом матче второго раунда Кубка Стэнли, который состоялся сегодня, 4 мая.

«Эвеланш» провели самый результативный матч в своей истории в плей-офф, впервые забросив девять шайб за игру Кубка Стэнли.

До этого последней командой, которой удавалось забросить девять шайб в матче плей-офф, был «Вегас Голден Найтс» в пятой игре финала Кубка Стэнли 2023 года.

Напомним, сегодня в матче в сумме было зафиксировано 14 разных авторов заброшенных шайб — это рекорд XXI века в плей-офф НХЛ. Вторая игра пройдёт 6 мая.

Бобровский и Куликов облачились в российский триколор на параде