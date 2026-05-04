В ночь на 4 мая прошли два матча Кубка Стэнли — 2026 — решающий седьмой матч в первом раунде и первая встреча в серии второго раунда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей плей-офф НХЛ на 4 мая 2026 года:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Монреаль Канадиенс» — 1:2;

«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» — 9:6.

Счёт в парах второго раунда Кубка Стэнли — 2026:

Западная конференция:

«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» — 1-0;

«Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс» — 0-0.

Восточная конференция:

«Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз» — 1-0;

«Баффало Сэйбрз» — «Монреаль Канадиенс» — 0-0.