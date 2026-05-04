«Эта команда заслуживала большего». Купер — о вылете «Тампы» в первом раунде плей-офф

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение команды в седьмом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (1:2). Таким образом, «Монреаль» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел в следующий раунд турнира.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2026, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Гуле, Андерсон) – 18:39     1:1 Джеймс (Д'Астус, Гонсалвес) – 33:27 (pp)     1:2 Ньюхук (Хатсон, Гуле) – 51:07    

«Эта команда была другой. Она была другой. Они заслуживали лучшего, чем то, что с ними случилось. Очень жаль, потому что они так усердно работали, были преданы своему делу и делали всё, что мы просили, а потом вышли на площадку. Это была именно та команда. Они вышли на поле, выложившись на полную, отдали всё, что могли, а нам немного не хватило.

Я думаю, сегодня мы сыграли свою лучшую игру в серии. Иногда ты выигрываешь игру, но не по счёту. Когда это седьмая игра, в ней нет места моральным победам», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

