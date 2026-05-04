Канцеров: главное — у нас не было равнодушных, моментов много, но не реализовали их
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров высказался о поражении в пятом матче полуфинальной серии с «Ак Барсом» (3:4 ОТ, 1-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Кателевский) – 03:30 (5x5)     1:1 Барак (Орехов, Ткачёв) – 06:01 (5x4)     1:2 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 11:13 (5x5)     2:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 44:25 (5x5)     2:3 Яшкин (Денисенко, Фисенко) – 50:42 (5x5)     3:3 Орехов (Пресс) – 58:07 (5x5)     3:4 Барабанов (Лямкин) – 69:16 (5x5)    

«Все посмотрели друг другу в глаза и поняли, что все выложились, отдали всего себя. Главное – у нас не было равнодушных, все старались, конечно, результат не всегда был, у кого-то не всё получилось, от нашего звена, оно всё-таки первое, ждали большего. Но таков спорт, побеждает сильнейший. Если не получается что-то – сразу же вопросы к лидерам.

И с «Сибирью», и с «Торпедо» начали здорово, судят по статистике, полные матчи редко кто смотрит. Моментов много было, не забили их, не реализовали, а посмотрев на статистику, скажут, что их не было на льду, в одной игре только себя показали. Не воспользовался шансом, проиграл – отвечай. Забил, победил – все тебя восхваляют», – сказал Канцеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

