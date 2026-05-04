Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это ужасно». Форвард «Тампы» — о четвёртом подряд вылете команды в первом раунде плей-офф

«Это ужасно». Форвард «Тампы» — о четвёртом подряд вылете команды в первом раунде плей-офф
Комментарии

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель поделился эмоциями от поражения в седьмом матче серии первого раунда с «Монреаль Канадиенс» (1:2, 3-4). «Молнии» перебросали соперника со счётом 29:9.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2026, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Гуле, Андерсон) – 18:39     1:1 Джеймс (Д'Астус, Гонсалвес) – 33:27 (pp)     1:2 Ньюхук (Хатсон, Гуле) – 51:07    

«Это ужасно, но ничего больше не поделаешь. Во втором периоде мы не позволили им нанести ни одного броска, в третьем — три, но проиграли матч. Нельзя просто посмотреть на одного парня в раздевалке и сказать: «Ты не сделал своё дело. Да, наверное, мы не забили больше голов». Это тяжёлое чувство. Но такова реальность хоккея. Это седьмой матч. Проиграл — выбыл.

Мы нанесли около 30 бросков и позволили бросить по своим воротам лишь девять раз. Не знаю, случалось ли такое раньше в седьмом матче. Но дело не в этом. Если ты проигрываешь три домашних матча, будет трудно выиграть серию.

Это ужасно — вылететь в первом раунде четвёртый год подряд. Ты не молодеешь, это точно. Послушайте, у меня одна цель, и я каждый год ставлю перед собой только одну цель. Другое меня совершенно не интересует, я просто хочу победить», — цитирует Хагеля пресс-служба клуба.

Материалы по теме
И всё-таки «Монреаль»! Нанесли всего 9 (!) бросков и выиграли седьмой матч после рикошета
И всё-таки «Монреаль»! Нанесли всего 9 (!) бросков и выиграли седьмой матч после рикошета
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android