«Это ужасно». Форвард «Тампы» — о четвёртом подряд вылете команды в первом раунде плей-офф

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель поделился эмоциями от поражения в седьмом матче серии первого раунда с «Монреаль Канадиенс» (1:2, 3-4). «Молнии» перебросали соперника со счётом 29:9.

«Это ужасно, но ничего больше не поделаешь. Во втором периоде мы не позволили им нанести ни одного броска, в третьем — три, но проиграли матч. Нельзя просто посмотреть на одного парня в раздевалке и сказать: «Ты не сделал своё дело. Да, наверное, мы не забили больше голов». Это тяжёлое чувство. Но такова реальность хоккея. Это седьмой матч. Проиграл — выбыл.

Мы нанесли около 30 бросков и позволили бросить по своим воротам лишь девять раз. Не знаю, случалось ли такое раньше в седьмом матче. Но дело не в этом. Если ты проигрываешь три домашних матча, будет трудно выиграть серию.

Это ужасно — вылететь в первом раунде четвёртый год подряд. Ты не молодеешь, это точно. Послушайте, у меня одна цель, и я каждый год ставлю перед собой только одну цель. Другое меня совершенно не интересует, я просто хочу победить», — цитирует Хагеля пресс-служба клуба.