Канцеров: для нас плей-офф начался с третьего раунда, игра кость в кость, провокации

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров заявил, что по-настоящему магнитогорский клуб прочувствовал плей-офф лишь с третьего раунда в серии с «Ак Барсом». Предыдущими соперниками «Металлурга» по плей-офф были «Сибирь» и «Торпедо», которых магнитогорцы обыграли в пяти матчах.

«Эта игра описывает всю нашу серию, мы не уступали, находили силы, чтобы сравнять игру. Но нам не хватало постоянно какого-то везения, чтобы выйти вперёд, одну игру зацепили, здорово начали. Кто первый забивал у нас, тот и выигрывал. Четвёртая игра была равная, нам просто не повезло, что мы не забили первыми. Думаю, что мы бы перевернули в таком случае серию.

Несмотря на то что «Торпедо» и «Сибирь» сильные соперники, которые безусловно дали нам бой, в принципе для нас плей-офф начался с третьего раунда. Действительно, пошла игра кость в кость, провокации. К сожалению, где-то мы проиграли эту борьбу, но главное – не безвольно, каждый выложился, отдался на максимум», – сказал Канцеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

