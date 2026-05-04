Капитан «Колорадо» — о 9:6 с «Миннесотой»: вряд ли кто-то ожидал такой счёт

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског оценил победу в сверхрезультативном первом матче серии с «Миннесотой Уайлд» (9:6, 1-0).

«Я не думаю, что кто-то перед игрой рассчитывал, что матч завершится со счётом 9:6. Реальность такова, что в это время года нужно искать другие способы побеждать в хоккейных матчах. Это не то, как мы планировали играть. Это не то, как мы обязательно хотим побеждать в хоккейных матчах, но если это необходимо… Ребята активизировались в атаке и забили несколько важных голов. Конечно, есть вещи, которые мы хотим исправить и улучшить тем не менее это важная победа», — цитирует Ландескога пресс-служба клуба.