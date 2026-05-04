Капитан «Колорадо» — о 9:6 с «Миннесотой»: вряд ли кто-то ожидал такой счёт
Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског оценил победу в сверхрезультативном первом матче серии с «Миннесотой Уайлд» (9:6, 1-0).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
04 мая 2026, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
9 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Малински (Нечас, Тэйвз) – 11:12 2:0 Друри (О'Коннор) – 12:04 3:0 Лехконен (Маккиннон, Нечас) – 13:13 (pp) 3:1 Юханссон – 15:02 3:2 Хартман (Хьюз, Капризов) – 16:04 4:2 Бланкенбург (Ничушкин, Макар) – 24:16 4:3 Тарасенко (Тренин, Маккэррон) – 26:45 4:4 Хьюз (Юров) – 32:43 4:5 Фолиньо – 36:55 (sh) 5:5 Тэйвз (Ничушкин, Малински) – 38:04 6:5 Макар (Маккиннон, Ландеског) – 43:21 7:5 Кадри (Колтон, Тэйвз) – 45:43 7:6 Цуккарелло (Болди, Хьюз) – 56:01 8:6 Макар (Тэйвз, Нечас) – 57:06 9:6 Маккиннон (Лехконен) – 57:52
«Я не думаю, что кто-то перед игрой рассчитывал, что матч завершится со счётом 9:6. Реальность такова, что в это время года нужно искать другие способы побеждать в хоккейных матчах. Это не то, как мы планировали играть. Это не то, как мы обязательно хотим побеждать в хоккейных матчах, но если это необходимо… Ребята активизировались в атаке и забили несколько важных голов. Конечно, есть вещи, которые мы хотим исправить и улучшить тем не менее это важная победа», — цитирует Ландескога пресс-служба клуба.
