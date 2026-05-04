Впервые с 2019 года в финале Кубка Стэнли не примет участия ни одна команда из Флориды

В седьмом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Монреаль» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 2:1. Таким образом, впервые с 2019 года в финале Кубка Стэнли не примет участия ни одна команда из штата Флориды.

«Флорида Пантерз» в текущем сезоне не попала в плей-офф. «Пантеры» в предыдущих трёх сезонах доходили до финала Кубка Стэнли и дважды выигрывали главный трофей. С 2020 по 2022 год «Тампа-Бэй» также трижды подряд принимала участие в решающей серии сезона, дважды выиграв Кубок Стэнли.

«Каролина Харрикейнз» является единственной командой из участников полуфинальных серий Кубка Стэнли — 2025, кто вышел во второй раунд текущего плей-офф Национальной хоккейной лиги.