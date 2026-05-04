Макар вышел на чистое первое место по голам в плей-офф среди действующих защитников НХЛ

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар набрал 3 (2+1) очка в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд» (9:6, 1-0) и вышел на чистое первое место по голам в плей-офф среди действующих защитников лиги.

В текущем плей-офф НХЛ у 27-летнего канадца 5 (4+1) очков в 5 играх при полезности «+6». За карьеру в матчах на вылет Макар набрал 90 очков в 84 матчах — забил 26 голов и отдал 64 результативные передачи.

Макар обошёл Криса Летанга («Питтсбург», 25 голов в 155 играх) и одноклубника Брента Бёрнса (24 в 140 матчах). По очкам в этом зачёте Кейл уступает только Виктору Хедману из «Тампа-Бэй» (120 очков в 170 матчах) и Летангу (92 в 155).