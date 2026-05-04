Никита Кучеров не набрал ни одного очка в 7 седьмых матчах серий плей-офф НХЛ за карьеру

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров завершил выступление в плей-офф НХЛ-2026. Он набрал 6 (1+5) очков в семи играх серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3-4). При этом россиянин не сумел отметиться результативными баллами в последних трёх встречах серии, включая решающий седьмой матч.

За карьеру в НХЛ Кучеров провёл семь седьмых матчей серий плей-офф и ни разу не отметился результативным действием при показателе полезности «-2». При этом баланс побед в седьмых играх у «Лайтнинг» на этом отрезке положительный – 4-3.

Отметим, что среди действующих игроков в топ-3 по очкам в седьмых матчах входят Брэд Маршан («Флорида», 10 в 13), Александр Овечкин («Вашингтон», 8 в 12) и Микко Рантанен («Даллас», 7 в 4). Рекордом лиги владеет Джастин Уильямс, набравший 15 очков в девяти седьмых матчах серий плей-офф.