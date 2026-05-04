Главный тренер «Колорадо» — о 9:6 с «Миннесотой»: не могу объяснить такой счёт матча

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал победу в первом матче серии с «Миннесотой Уайлд», который завершился с результативным счётом 9:6.

«Я не могу объяснить такой счёт матча. Даже если бы вы это спланировали, я не знаю, как бы вы это сделали. Я не могу это объяснить. Дело не в том, что мы не были эмоционально и физически вовлечены в игру, но мы были недостаточно сконцентрированы в обороне. Наша атака была в порядке, прессинг выглядел хорошо. Мы сделали несколько хороших вещей, но, что касается защиты, я чувствую, что мы немного забыли, как усердно нужно работать, чтобы хорошо играть в обороне», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.