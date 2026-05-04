Главный тренер «Колорадо» — о 9:6 с «Миннесотой»: не могу объяснить такой счёт матча
Поделиться
Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал победу в первом матче серии с «Миннесотой Уайлд», который завершился с результативным счётом 9:6.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
04 мая 2026, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
9 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Малински (Нечас, Тэйвз) – 11:12 2:0 Друри (О'Коннор) – 12:04 3:0 Лехконен (Маккиннон, Нечас) – 13:13 (pp) 3:1 Юханссон – 15:02 3:2 Хартман (Хьюз, Капризов) – 16:04 4:2 Бланкенбург (Ничушкин, Макар) – 24:16 4:3 Тарасенко (Тренин, Маккэррон) – 26:45 4:4 Хьюз (Юров) – 32:43 4:5 Фолиньо – 36:55 (sh) 5:5 Тэйвз (Ничушкин, Малински) – 38:04 6:5 Макар (Маккиннон, Ландеског) – 43:21 7:5 Кадри (Колтон, Тэйвз) – 45:43 7:6 Цуккарелло (Болди, Хьюз) – 56:01 8:6 Макар (Тэйвз, Нечас) – 57:06 9:6 Маккиннон (Лехконен) – 57:52
«Я не могу объяснить такой счёт матча. Даже если бы вы это спланировали, я не знаю, как бы вы это сделали. Я не могу это объяснить. Дело не в том, что мы не были эмоционально и физически вовлечены в игру, но мы были недостаточно сконцентрированы в обороне. Наша атака была в порядке, прессинг выглядел хорошо. Мы сделали несколько хороших вещей, но, что касается защиты, я чувствую, что мы немного забыли, как усердно нужно работать, чтобы хорошо играть в обороне», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 мая 2026
-
13:35
-
13:30
-
13:20
-
13:05
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:40
-
07:02
-
06:50
-
06:31
-
06:18
-
06:11
-
06:01
-
05:19
-
04:51
-
04:34
-
04:16
-
03:54