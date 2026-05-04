Главный тренер «Миннесоты» назвал позитивный момент в поражении от «Колорадо»

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс высказался о поражении в первом матче серии с «Колорадо Эвеланш» (6:9, 0-1).

«Послушайте, игра была сумбурной. Мы проиграли. Есть определённые моменты, которые нам нужно исправить, и мы должны быть готовы к этому. Если вы проигрываете, вы должны извлечь из этого уроки и двигаться дальше. В этом и заключается суть плей-офф.

Я думаю, что было несколько голов, которые мы могли бы не допустить. Мы отыгрались и вернулись в игру. Это то, что мы делаем. Я думаю, это позитивный момент. Но против этой команды нужно быть внимательным к деталям, и, если вы этого не делаете, вы становитесь уязвимы и можете упустить шансы. И мы упустили несколько шансов, и они ими воспользовались. Поэтому, на мой взгляд, многие проблемы сегодняшней игры можно исправить», — цитирует Хайнса пресс-служба клуба.