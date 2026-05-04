Главная Хоккей Новости

Нападающий «Металлурга» Михайлис поделился эмоциями после вылета в полуфинале

Нападающий «Металлурга» Михайлис поделился эмоциями после вылета в полуфинале
Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис поделился эмоциями после вылета в полуфинале от «Ак Барса» (1-4).

– Чемпионат закончился для вас таким драматичным образом. Какие эмоции чувствуете прямо сейчас?
– Понятно, что грустно. Шли к одной цели и сейчас понимаем, что всё закончилось, уже нет шансов. Не знаю, надо восстановиться, сделать правильные выводы и новый сезон начинать с новыми силами, эмоциями.

– Что в первую очередь пошло не так?
– Много чего, сейчас, если на горячую руку говорить, сразу про первую игру вспоминаешь. Её мы, конечно, отдали 100%. На выезде, в принципе, оба матча где-то могли забирать, было много моментов, когда не реализовали свои шансы, а соперник своими моментами воспользовался. И сегодня драма случилась в овертайме.

Казалось бы, заходили в этот овертайм на позитиве, удалось сравнять счёт, вернулись в игру несколько раз, но потом пропускаем такой гол… Предыдущие смены давили, давили, понимали, что ещё пара смен и должны были забирать эту игру. Но не использовали свой шанс, в итоге своим шансом воспользовался соперник, – сказал Михайлис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Михайлисом читайте на «Чемпионате»:
«Ак Барс» лёгкие шайбы забросил. Такая у нас судьба». Эмоции из «Металлурга» после вылета
«Ак Барс» лёгкие шайбы забросил. Такая у нас судьба». Эмоции из «Металлурга» после вылета
