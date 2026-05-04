Сан-Луи произнёс мощную мотивационную речь в перерыве седьмого матча с «Тампа-Бэй»

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи произнёс мощную мотивационную речь после второго периода седьмого матча серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1, 4-3). Во втором периоде канадская команда не нанесла ни одного броска по воротам, пропустив одну шайбу в меньшинстве. По итогам матча «молнии» перебросали соперника со счётом 29:9. После второго периода счёт в матче был равным — 1:1.

«Мы только что провели худший период в серии. Но мы не получили слишком много урона, потому что они забили всего один гол в большинстве. Мы по-прежнему работали в обороне, но не смогли переломить ход игры. Знаете что? Вы не выиграете много игр, бросая по воротам 10 раз, но эту вы выиграете», — сказал Сан-Луи после второго периода.

После матча Сан-Луи прокомментировал свою мотивационную речь, которая помогла команде одержать победу и пройти во второй раунд плей-офф.

«Когда возвращаешься в раздевалку после такого периода, это истощает физически и морально. Это немного выбивает из колеи. Мы пересмотрели ситуацию. Это был матч, в котором решающую роль играл счёт, который был равным — 1:1. Нам нужно было забыть об этом периоде и вернуть свой ритм. Мне понравился наш третий период.

Мне кажется, из меня не выжмут ни капли игрового духа. Я стараюсь не проводить много времени в раздевалке. Для меня это их пространство. Это их команда, а не моя. Я стараюсь лишь направлять их. Но время от времени у меня бывают моменты, когда я могу побыть с ними, и я стараюсь выбирать подходящие моменты. Сегодня вечером я хотел быть с ними. Мы хорошо провели время», — цитирует Сан-Луи пресс-служба клуба.