Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торонто» назвал имя нового генерального менеджера клуба

«Торонто» назвал имя нового генерального менеджера клуба
Комментарии

«Торонто» назначил Джона Чайку новым генеральным менеджером клуба, Матса Сундина – старшим советником по хоккейным операциям. Сообщает пресс-служба канадского клуба. «Лифс» уволили генменеджера Брэда Треливинга незадолго до завершения регулярного чемпионата НХЛ, по итогам которого клуб впервые с 2016 года не попал в плей-офф.

36-летний Чайка был генменеджером «Аризоны» с 2016 по 2020 год, а после этого в НХЛ не работал. Он является самым молодым управленцем в истории лиги, когда-либо назначенным на эту должность.

Вскоре после его ухода из клуба НХЛ лишила «Койотс» двух выборов на драфте за незаконное тестирование игроков до официального драфт-комбайна в сезоне-2019/2020. Чайка тогда получил годичную дисквалификацию от лиги.

55-летний Сундин выступал за «Торонто» с 1995 по 2008 год и был капитаном команды в течение 10 сезонов. Он рекордсмен клуба по числу очков в регулярных чемпионатах – 987 в 981 игре. В минувшем сезоне нынешний капитан «Лифс» Остон Мэттьюс превзошел его рекорд по голам (428 против 420).

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Торонто» провалил сезон и идёт в перестройку. Эпоха Мэттьюса и Нюландера подошла к концу?
«Торонто» провалил сезон и идёт в перестройку. Эпоха Мэттьюса и Нюландера подошла к концу?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android