Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис рассказал о том, как сумел забросить шайбу в ворота «Ак Барса» после промаха в пятом матче серии.

– В третьем периоде был запоминающийся момент, вы сначала не забили из очевидной ситуации, затем в следующей атаке всё-таки забросили шайбу в ворота. Как удалось сохранить в том эпизоде хладнокровие?

– Мне Руслан Исхаков хорошую передачу отдавал, я в пустые не забил, не знаю, как так вышло, на ребро, что ли, встала шайба. Но это хоккей, нельзя зацикливаться на одном моменте, надо всегда выходить со свежей головой, выходить и делать то же самое, что делал по всей игре.

– Если выделять что-то хорошее в этом матче – три раза по ходу встречи «Металлург» сравнивал счёт. За счёт характера?

– Безусловно. В принципе, мы провели хороший сезон, сегодня отдавались игре полностью, понимали, что нельзя уступать, буквально все свои силы потратили. Не знаю, пока таких эмоций как таковых нет, одно опустошение внутри только. Надо переосмыслить это всё, – сказал Михайлис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.