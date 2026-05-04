Галимов — о провокациях: решил, что мне нужно так делать, если помогает — почему нет?

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов высказался о победе в полуфинальной серии с магнитогорским «Металлургом» (4-1).

«Отличные эмоции. Хорошо подготовились, здорово разобрали игру «Металлурга». Ничего нового они нам не предложили. Играли в свой хоккей, мы были сильнее. Когда они забили третью, ничего не ёкнуло, мы продолжали играть в свою игру и добились нужного результата.

Залезаю под кожу? Я решил, что нужно так мне делать. Если это помогает команде, то почему бы и нет? Главное, что вывожу их. Смеюсь им в лицо. Бьют? Пусть бьют, везде бьют. Это плей-офф», – передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

