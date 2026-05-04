Вратарь Илья Набоков объявил об уходе из «Металлурга»

Вратарь «Металлурга» Илья Набоков объявил об уходе из магнитогорского клуба. Вратарь в составе «Металлурга» потерпел поражение в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:4 ОТ, 1-4) и завершил сезон.

«Это была моя крайняя игра за «Металлург». Клуб, в котором я рос, учился, делал первые шаги во взрослом хоккее, становился чемпионом, переживал непростые поражения и радовался большим победам. Это бесценный опыт. «Металлург» для меня не просто команда, это половина моей жизни длиной в 12 лет.

Спасибо всем, кто был рядом все эти годы: партнёрам, тренерам, персоналу, и, конечно, болельщикам. Это меньшее, что я могу сказать, но даже простое спасибо больше всех человеческих слов. Впереди новый этап. Иду в него с благодарностью и интересом. Мы ещё увидимся», — написал Набоков в своём телеграм-канале.

В пяти матчах серии с «Ак Барсом» 23-летний Илья Набоков пропустил 14 шайб.