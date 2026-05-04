Михайлис: у нас серии быстро заканчивались, не было такого накала, это против нас сыграло

Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис заявил, что скоротечность серий в первых двух раундах сыграла злую шутку с магнитогорцами. «Металлург» в пяти матчах обыграл «Сибирь» и «Торпедо».

– По регулярному чемпионату «Металлургу» не было равных, затем в первых раундах плей-офф вы играли с командами рангом ниже. Сейчас вышли против «Ак Барса», закалённого битвами с «Трактором» и минским «Динамо». Это могло сказаться как фактор не в вашу пользу?
– Может быть, и так. У нас были серии чуть полегче, быстро заканчивались. Не было такого накала борьбы, как обычно бывает в плей-офф, с самого первого раунда. «Ак Барс» всегда в такой хоккей играл. Возможно, это всё против нас и сыграло.

– Насколько тяжело было справляться с физическим давлением «Ак Барса»?
– Всё нормально, не скажу, что была очень плотная силовая борьба. Это хоккей, в этом виде спорта всегда будут стычки, борьба, поэтому без этого никак. Но я считаю, что наша команда хорошо с этим справилась, по силовым приёмам мы особо не уступали, – сказал Михайлис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Михайлисом читайте на «Чемпионате»:
