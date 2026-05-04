Победа «Колорадо» над «Миннесотой» стала уникальной в истории НХЛ

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 9:6 в первом матче второго раунда Кубка Стэнли, который состоялся сегодня, 4 мая. Эта победа «лавин» стала уникальной в истории НХЛ.

«Колорадо» вёл со счётом 3:0, затем уступал 4:5 и в итоге одержал победу 9:6. Это первый случай в истории плей-офф НХЛ, когда команда вела с преимуществом в три гола, затем отставала в счёте и выиграла матч с разницей в три гола или более.

«Эвеланш» провели самый результативный матч в своей истории в плей-офф, впервые забросив девять шайб за игру Кубка Стэнли. В матче в сумме было зафиксировано 14 разных авторов заброшенных шайб — это рекорд XXI века в плей-офф НХЛ.