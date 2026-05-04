Нападающий «Металлурга» Михайлис ответил на вопрос о своём будущем в команде

Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис ответил на вопрос о своём будущем в команде.

– Стилистически «Металлург» сильно выделялся на фоне практически всей лиги. Насколько приятно играть в команде, где делают ставку на творчество?
– Сами понимаете, главное – это победа. Если идут победы, есть результат, а вместе с тем ты ещё и играешь в такой красивый, где-то даже кружевной хоккей – это только радость. Одно удовольствие находиться в такой команде, искреннюю радость получать от процесса.

– Будете смотреть дальше плей-офф Кубка Гагарина? Или хочется абстрагироваться от хоккея?
– Прямо сейчас есть некая недосказанность внутри. Как будто мы что-то недоделали. Надо просто отдохнуть, выдохнуть и переключиться, другого выхода нет.

– Вы же остаётесь в «Металлурге»?
– У меня ещё год контракта. Планов на перемены нет, всё в порядке, – сказал Михайлис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Михайлисом читайте на «Чемпионате»:
«Ак Барс» лёгкие шайбы забросил. Такая у нас судьба». Эмоции из «Металлурга» после вылета
