Михайлис: «Металлургу» каждый гол доставался с трудом, а «Ак Барс» забивал с наших ошибок

Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис высказался о поражении в пятом матче серии с «Ак Барсом» (3:4 ОТ, 1-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Кателевский) – 03:30 (5x5)     1:1 Барак (Орехов, Ткачёв) – 06:01 (5x4)     1:2 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 11:13 (5x5)     2:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 44:25 (5x5)     2:3 Яшкин (Денисенко, Фисенко) – 50:42 (5x5)     3:3 Орехов (Пресс) – 58:07 (5x5)     3:4 Барабанов (Лямкин) – 69:16 (5x5)    

– По всем «умным» метрикам, таким как xG, ваша команда была лучше соперника. Это делает поражение ещё более тяжёлым?
– Даже если сегодня смотреть, нам с трудом каждый гол доставался большим, с огромным трудом. А они нам пару лёгких шайб забили, с наших же ошибок. Поэтому такая у нас судьба. «Ак Барс» молодцы, что тут скажешь. Удачи им.

– Желаете удачи сопернику, поскольку не так обидно уступать чемпиону?
– Такого момента нет, но пусть побеждают, я буду за них рад. А нам разницы нет никакой, мы проиграли без вариантов, отошли в сторону, – сказал Михайлис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Михайлисом читайте на «Чемпионате»:
«Ак Барс» лёгкие шайбы забросил. Такая у нас судьба». Эмоции из «Металлурга» после вылета
