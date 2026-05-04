Михайлис: «Металлургу» каждый гол доставался с трудом, а «Ак Барс» забивал с наших ошибок

Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис высказался о поражении в пятом матче серии с «Ак Барсом» (3:4 ОТ, 1-4).

– По всем «умным» метрикам, таким как xG, ваша команда была лучше соперника. Это делает поражение ещё более тяжёлым?

– Даже если сегодня смотреть, нам с трудом каждый гол доставался большим, с огромным трудом. А они нам пару лёгких шайб забили, с наших же ошибок. Поэтому такая у нас судьба. «Ак Барс» молодцы, что тут скажешь. Удачи им.

– Желаете удачи сопернику, поскольку не так обидно уступать чемпиону?

– Такого момента нет, но пусть побеждают, я буду за них рад. А нам разницы нет никакой, мы проиграли без вариантов, отошли в сторону, – сказал Михайлис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.