Куинн Хьюз установил рекорд «Миннесоты» по скорости набора 10 очков в плей-офф за клуб
Защитник «Миннесоты Уайлд» Куинн Хьюз отметился голом и двумя результативными передачами в первом матче серии второго раунда плей-офф с «Колорадо Эвеланш». Хьюз установил рекорд «Миннесоты» по скорости набора 10 очков в плей-офф за клуб.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
04 мая 2026, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
9 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Малински (Нечас, Тэйвз) – 11:12 2:0 Друри (О'Коннор) – 12:04 3:0 Лехконен (Маккиннон, Нечас) – 13:13 (pp) 3:1 Юханссон – 15:02 3:2 Хартман (Хьюз, Капризов) – 16:04 4:2 Бланкенбург (Ничушкин, Макар) – 24:16 4:3 Тарасенко (Тренин, Маккэррон) – 26:45 4:4 Хьюз (Юров) – 32:43 4:5 Фолиньо – 36:55 (sh) 5:5 Тэйвз (Ничушкин, Малински) – 38:04 6:5 Макар (Маккиннон, Ландеског) – 43:21 7:5 Кадри (Колтон, Тэйвз) – 45:43 7:6 Цуккарелло (Болди, Хьюз) – 56:01 8:6 Макар (Тэйвз, Нечас) – 57:06 9:6 Маккиннон (Лехконен) – 57:52
Хьюз проводит дебютный плей-офф в составе «Миннесоты». За семь матчей текущего розыгрыша Кубка Стэнли американский защитник набрал 11 очков — забросил три шайбы и отдал восемь передач. Предыдущий рекорд по скорости набора 10 очков в плей-офф за «Миннесоту» принадлежал Мариану Габорику, уложившемуся в девять матчей.
Хьюз является лучшим бомбардиром «Уайлд» в текущем плей-офф. Второе место делят Кирилл Капризов и Мэтт Болди с 10 очками.
