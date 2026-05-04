Куинн Хьюз установил рекорд «Миннесоты» по скорости набора 10 очков в плей-офф за клуб

Защитник «Миннесоты Уайлд» Куинн Хьюз отметился голом и двумя результативными передачами в первом матче серии второго раунда плей-офф с «Колорадо Эвеланш». Хьюз установил рекорд «Миннесоты» по скорости набора 10 очков в плей-офф за клуб.

Хьюз проводит дебютный плей-офф в составе «Миннесоты». За семь матчей текущего розыгрыша Кубка Стэнли американский защитник набрал 11 очков — забросил три шайбы и отдал восемь передач. Предыдущий рекорд по скорости набора 10 очков в плей-офф за «Миннесоту» принадлежал Мариану Габорику, уложившемуся в девять матчей.

Хьюз является лучшим бомбардиром «Уайлд» в текущем плей-офф. Второе место делят Кирилл Капризов и Мэтт Болди с 10 очками.