«Авангард» — «Локомотив»: составы на шестой матч серии 1/2 финала плей-офф КХЛ-2025/2026

Сегодня, 4 мая, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт шестой матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет ярославский «Локомотив». Встреча начнётся в 16:30 мск. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Авангарда». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры. Стали известны составы команд.

Фото: «Авангард»

Фото: «Локомотив»

В первых двух матчах в Ярославле сильнее были хоккеисты омского клуба со счётом 5:2 и 3:1. В третьей игре волевую победу одержал «Локомотив» со счётом 4:2. Четвёртый матч выиграл «Авангард» со счётом 2:0. Пятая встреча осталась за ярославцами — 4:0.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующий матч серии состоится 6* мая.

* — при необходимости.