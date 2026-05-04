Михайлис: сборная Казахстана успела обновиться, увидим конкурентоспособную команду

Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис высказался об игре сборной Казахстана.

– В каком сейчас состоянии казахстанский хоккей? Глядя на ваш «казахский десант» в «Металлурге», есть ощущение, что всё не так плохо.

– Сейчас сборная Казахстана во многом успела обновиться, в принципе, много молодёжи. К тому же много ребят играют сейчас в КХЛ, есть из кого выбирать. Из года в год эти ребята будут только добавлять, и в итоге мы увидим конкурентоспособную команду.

– Что на ваш взгляд лучше – собрать костяк сборной в «Барысе» либо пусть играют в таких командах, как «Металлург», и сражаются за Кубок Гагарина?

– Не знаю, конечно, лучше всего, когда собираются в разных командах, потом вместе приезжаем в сборную с разных городов, каждый привносит что-то своё. Но есть и плюсы, когда создаётся некий базовый клуб сборной, появляются какие-то наигранные пятёрки, звенья и сочетания. Это упрощает игру, есть уже знакомый тренеру состав, в другом случае надо думать и выбирать. Свои плюсы есть при любом подходе, как и минусы, – сказал Михайлис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.