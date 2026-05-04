Михайлис — о «Барысе»: пошла перестройка, но мы дождёмся момента, когда «Барыс» будет топ

Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис заявил, что переживает за «Барыс», который в данный момент находится в стадии перестройки команды.

– Следите сейчас за «Барысом»? Грустно смотреть на текущее состояние команды?

– В сезоне редко удаётся посмотреть матчи, но, конечно, не забываю Астану, там много друзей, знакомых, всегда поддерживаем друг друга, держим связь. Частичка «Барыса» во мне всегда будет, не исчезнет, ребятам только удачи.

– «Барыс» ранее был одним из лидеров Востока, а сейчас даже выйти в плей-офф не удаётся. Что не так?

– Пошла перестройка, много ребят молодых зашло. Но это тоже хорошо, в скором времени эти ребята выйдут на позиции лидера, поэтому, думаю, мы дождёмся момента, когда «Барыс» будет снова в топе, – сказал Михайлис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.