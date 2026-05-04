Михайлис: всегда рад выступать за сборную, но заявка на ЧМ уже прошла, шансов нет

Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис заявил, что всегда рад выступать за сборную Казахстана.

– Можете для стороннего человека прояснить, что собой представляет чемпионат мира в первом дивизионе? Насколько там сильные соперники?

– Это тяжёлый турнир, поскольку он не предоставляет практически тебе права на ошибку. Одну игру, казалось бы, против аутсайдера, не настроишься и проиграешь – и в конце по очкам уже будет всё решаться на тоненького.

Поэтому надо в каждой игре держать концентрацию, неважно, выходишь против сильной команды или команды чуть слабее, всё равно надо контролировать ход матча, играть с позиции силы и показывать результат.

– Вы на связи со штабом сборной Казахстана? Поедете на чемпионат мира в Польшу в первом дивизионе?

– Нет, как я понимаю, там уже прошла заявка, ребят сразу уже заявили, поэтому шансов нет.

– Учитывая, что это не элитный дивизион, команда справится и без вас?

– Я всегда рад выступать за сборную, каждый игрок важен, если бы была такая возможность – я бы с удовольствием поехал. Ребятам пожелаю только удачи, побед, важно выполнить свои задачи и вернуться в элитный дивизион, – сказал Михайлис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.