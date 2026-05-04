Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Северсталь» заключила контракт с нападающим Рейнгардтом до конца сезона-2026/2027

«Северсталь» заключила контракт с нападающим Рейнгардтом до конца сезона-2026/2027
Комментарии

«Северсталь» заключила соглашение с нападающим Ильёй Рейнгардтом сроком на один год. Об этом сообщает пресс-служба череповецкого клуба.

22-летний хоккеист присоединился к команде в октябре прошлого года. В минувшем сезоне, включая матчи плей-офф, форвард провёл за «Северсталь» 41 матч, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами при показателе полезности «+3». Илья также выступал за «Авангард» и «Ладу». Всего на его счету 112 игр в КХЛ и 33 (13+20) очка.

По итогам регулярного чемпионата «Северсталь» заняла третье место в турнирной таблице Западной конференции с 86 очками. В плей-офф череповецкий клуб завершил выступление на стадии 1/8 финала, проиграв в серии «Торпедо» со счётом 1-4.

Материалы по теме
Официально
«Северсталь» объявила о продлении контрактов с тренерским штабом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android