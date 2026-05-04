Фетисов: нет смысла перекладывать на Кучерова неудачи «Тампы»

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался об игре российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в первом раунде Кубка Стэнли. Форвард набрал 6 (1+5) очков в семи играх серии с «Монреаль Канадиенс» (3-4).

«Никита – выдающийся хоккеист. Никакие командные неудачи нет смысла на него перекладывать, хотя от лидеров зависит результат команды во всех матчах, в которых они принимают участие. Я думаю, там сделают выводы, потенциал у команды большой. Будем ждать нового сезона.

Играет же команда. Да, я надеялся, что в этом году «Тампа» сыграет хорошо в плей-офф. Но регулярный чемпионат – это одно соревнование, а плей-офф – совсем другая история. Чего-то не хватает команде, чтобы играть более успешно», – приводит слова Фетисова ТАСС.