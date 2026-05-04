Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов: нет смысла перекладывать на Кучерова неудачи «Тампы»

Фетисов: нет смысла перекладывать на Кучерова неудачи «Тампы»
Комментарии

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался об игре российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в первом раунде Кубка Стэнли. Форвард набрал 6 (1+5) очков в семи играх серии с «Монреаль Канадиенс» (3-4).

«Никита – выдающийся хоккеист. Никакие командные неудачи нет смысла на него перекладывать, хотя от лидеров зависит результат команды во всех матчах, в которых они принимают участие. Я думаю, там сделают выводы, потенциал у команды большой. Будем ждать нового сезона.

Играет же команда. Да, я надеялся, что в этом году «Тампа» сыграет хорошо в плей-офф. Но регулярный чемпионат – это одно соревнование, а плей-офф – совсем другая история. Чего-то не хватает команде, чтобы играть более успешно», – приводит слова Фетисова ТАСС.

Материалы по теме
Видео
«Тампа» с Кучеровым и Василевским уступила «Монреалю» в 7-м матче серии и вылетела из КС
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android