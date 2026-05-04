Николай Лемтюгов назначен главным тренером ХК «Зауралье»

Николай Лемтюгов назначен главным тренером ХК «Зауралье»
Хоккейный клуб «Зауралье» в своём телеграм-канале объявил о назначении Николая Лемтюгова на пост главного тренера. Срок соглашения не называется.

40-летний специалист дебютировал в качестве главного тренера взрослой команды в сезоне-2025/2026. Лемтюгов возглавлял «Торос» из ВХЛ. Тренерскую карьеру специалист начал в 2021 году. Он работал в качестве помощника в «Стальных лисах», а затем добивался хороших результатов уже будучи главным тренером подмосковного «Атланта», вместе с которым выходил в плей-офф МХЛ.

Игровую карьеру Лемтюгов завершил в 2020 году. В КХЛ на его счету 416 матчей и 174 (93+81) очка за «Ак Барс», «Авангард», «Металлург», «Спартак», «Сибирь», «Нефтехимик», «Атлант», «Трактор», «Северсталь» и «Югру». А до создания КХЛ он два сезона выступал в суперлиге за ЦСКА.

В составе «Ак Барса» Лемтюгов становился обладателем Кубка Гагарина в 2010 году, а с «Трактором» играл в финале в 2013-м. В составе сборной России он выигрывал серебряные медали МЧМ-2006.

Также он провёл два сезона в Северной Америке, однако в НХЛ так и не сыграл, выступал только в АХЛ за фарм-клуб «Сент-Луис Блюз».

Уникальная «Магнитка» и битва титанов в полуфиналах. Что происходит в плей-офф ВХЛ
