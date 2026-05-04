Йоси, Хишир, Майер и Нидеррайтер сыграют за сборную Швейцарии на домашнем ЧМ-2026

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йоси и нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир выступят за сборную Швейцарии на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает Федерация хоккея Швейцарии в социальной сети Х.

Также согласие сыграть за национальную команду на турнире дали форварды Тимо Майер («Нью-Джерси») и Нино Нидеррайтер («Виннипег Джетс»).

В этом сезоне Йоси набрал 55 (13+42) очков в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Хишир записал на свой счёт 66 (28+38) очков в 82 играх. Майер отметился 44 (24+20) очками в 77 матчах. Нидеррайтер набрал 19 (8+11) очков в 61 игре.

Чемпионат мира по хоккею 2026 года пройдёт в швейцарских городах Цюрих и Фрибур с 15 по 31 мая.

