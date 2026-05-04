Черкас назвал главную причину поражения «Металлурга» от «Ак Барса» в полуфинальной серии

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина — 2026. Казанский клуб обыграл «Металлург» в серии 1/2 финала плей-офф КХЛ со счётом 4-1.

«И «Металлург», и «Ак Барс» – две очень сильные команды. Можно сказать, Разин создал очень неплохую команду в этом сезоне, но его подвели, к сожалению, вратари. Даже если взять решающий матч: первый и второй гол – грубые ошибки вратаря. Особенно первый, когда Набоков вышел из ворот. В таким матчах, если ошибается вратарь – это придаёт силы сопернику. Это давало «Ак Барсу» возможность наказывать «Металлург» за ошибки. Думаю, это главная причина поражения «Металлурга», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

В финале Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет с победителем пары «Локомотив» — «Авангард». На данный момент омский клуб ведёт в серии со счётом 3-2.

