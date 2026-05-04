«Тампа» заслуживала большего». Сан-Луи — о победе «Монреаля» при девяти бросках

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи высказался о победе над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:1, 4-3). Соотношение бросков в последней встрече составило 29:9 в пользу «молний».

«Сколько у нас сегодня было бросков в створ – девять, 10? Думаю, что сегодня «Тампа» заслуживала большего – как и мы в шестой игре серии. Но сегодня наш вратарь Якуб Добеш украл игру, а в шестом матче, на мой взгляд, это сделал Василевский. Для победы в серии нужно, чтобы всё сошлось. У нас это получилось», – приводит слова Сан-Луи официальный сайт НХЛ.

В 1/4 финала «Монреаль» встретится с «Баффало Сэйбрз». Первый матч серии состоится 7 мая.