«Тампа» заслуживала большего». Сан-Луи — о победе «Монреаля» при девяти бросках
Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи высказался о победе над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:1, 4-3). Соотношение бросков в последней встрече составило 29:9 в пользу «молний».
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2026, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Гуле, Андерсон) – 18:39 1:1 Джеймс (Д'Астус, Гонсалвес) – 33:27 (pp) 1:2 Ньюхук (Хатсон, Гуле) – 51:07
«Сколько у нас сегодня было бросков в створ – девять, 10? Думаю, что сегодня «Тампа» заслуживала большего – как и мы в шестой игре серии. Но сегодня наш вратарь Якуб Добеш украл игру, а в шестом матче, на мой взгляд, это сделал Василевский. Для победы в серии нужно, чтобы всё сошлось. У нас это получилось», – приводит слова Сан-Луи официальный сайт НХЛ.
В 1/4 финала «Монреаль» встретится с «Баффало Сэйбрз». Первый матч серии состоится 7 мая.
