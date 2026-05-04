Агент Никиты Гусева сделал заявление относительно будущей карьеры своего клиента

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Никиты Гусева, высказался о будущем хоккеиста. По окончании действующего контракта форвард станет неограниченно свободным агентом.

«Хочу заявить, что до 31 мая 2026 года у Никиты Гусева действует контракт с московским «Динамо». После окончания его срока действия мы будем активно работать над дальнейшим трудоустройством Никиты», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В минувшем регулярном чемпионате 33-летний нападающий провёл 66 матчей, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при полезности «+7». В этом плей-офф на его счету четыре игры и 2 (1+1) очка.