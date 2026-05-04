Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Никиты Гусева сделал заявление относительно будущей карьеры своего клиента

Агент Никиты Гусева сделал заявление относительно будущей карьеры своего клиента
Комментарии

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Никиты Гусева, высказался о будущем хоккеиста. По окончании действующего контракта форвард станет неограниченно свободным агентом.

«Хочу заявить, что до 31 мая 2026 года у Никиты Гусева действует контракт с московским «Динамо». После окончания его срока действия мы будем активно работать над дальнейшим трудоустройством Никиты», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В минувшем регулярном чемпионате 33-летний нападающий провёл 66 матчей, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при полезности «+7». В этом плей-офф на его счету четыре игры и 2 (1+1) очка.

Материалы по теме
Гендиректор «Динамо» — о будущем Гусева: у нас ещё есть время, идёт диалог
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android