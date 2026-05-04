Олег Ли из «Амура» — о натурализации: иностранец должен быть на голову сильнее россиянина

Нападающий «Амура» Олег Ли поделился мнением о натурализации игроков, заявив, что российское гражданство следует давать только сильным легионерам.

«Если российский паспорт дают сильному игроку, то натурализация нужна. Если этот человек не делает погоду в команде, то зачем? Лучше отдать нашему молодому хоккеисту, который будет развиваться, расти, получать опыт. Если какой-то «сумасшедший» легионер, то можно.

Для меня всегда есть такой критерий, что иностранец должен быть на голову сильнее россиянина. Просто если он хорошо играет, то ему и паспорт не надо менять. Его и так будут в свою сборную вызывать. Прописку же в основном получают те, кто пробиться не может, в сборную не вызывается. И чтобы не занимать легионерскую позицию, есть такая лазейка.

Для меня российский паспорт много значит. Я в своё время никуда из-за этого и не ездил играть. Ни в Корею, ни в Китай. Меня же звали на Олимпиады играть. Я считаю, почётно представлять свою страну, в которой ты родился, вырос. Я был против смены гражданства», – приводит слова Ли Legalbet.