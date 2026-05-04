Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Олег Ли из «Амура» — о натурализации: иностранец должен быть на голову сильнее россиянина

Олег Ли из «Амура» — о натурализации: иностранец должен быть на голову сильнее россиянина
Комментарии

Нападающий «Амура» Олег Ли поделился мнением о натурализации игроков, заявив, что российское гражданство следует давать только сильным легионерам.

«Если российский паспорт дают сильному игроку, то натурализация нужна. Если этот человек не делает погоду в команде, то зачем? Лучше отдать нашему молодому хоккеисту, который будет развиваться, расти, получать опыт. Если какой-то «сумасшедший» легионер, то можно.

Для меня всегда есть такой критерий, что иностранец должен быть на голову сильнее россиянина. Просто если он хорошо играет, то ему и паспорт не надо менять. Его и так будут в свою сборную вызывать. Прописку же в основном получают те, кто пробиться не может, в сборную не вызывается. И чтобы не занимать легионерскую позицию, есть такая лазейка.

Для меня российский паспорт много значит. Я в своё время никуда из-за этого и не ездил играть. Ни в Корею, ни в Китай. Меня же звали на Олимпиады играть. Я считаю, почётно представлять свою страну, в которой ты родился, вырос. Я был против смены гражданства», – приводит слова Ли Legalbet.

Материалы по теме
Эксклюзив
Михайлис: всегда рад выступать за сборную, но заявка на ЧМ уже прошла, шансов нет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android