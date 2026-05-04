Форвард «Трактора» Рыков: общение с «Каролиной» идёт, они даже мои игры разбирают

Нападающий «Трактора» Александр Рыков ответил на вопрос о своём будущем в команде. Соглашение игрока с челябинским клубом истекает 31 мая 2026 года.

– 31 мая у вас заканчивается контракт с «Трактором». Можете поделиться какой-то информацией насчёт своего будущего?

– На данный момент жду информацию от агента. Я так понял, что клуб будет принимать все решения после совета директоров. Тогда и станет понятно, что и как будет дальше.

– Как часто общаетесь с представителями «Каролины»?

– Не прямо часто, но общение идёт. Бывает такое, что они даже мои игры разбирают: просто высказывают своё мнение, подмечают хорошие моменты, показывают плюсы.

– Вы уже бывали в Роли?

– В самом Роли не был, но находился поблизости во время лагеря развития.

– Вы пересекались с Родом Бриндамором? Может, была какая-то беседа с ним?

– Да, одна беседа у меня с ним была. Мне он показался жёстким и требовательным. Наверное, он здесь чем-то похож на Бенуа Гру. Но Бриндамор, я бы сказал, даже ещё построже, – приводит слова Рыкова «Советский спорт».

«Харрикейнз» выбрали форварда под общим 100-м номером в четвёртом раунде на драфте НХЛ 2023 года.