«Локомотив» отыгрался с 0:2 за 33 секунды до конца и сравнял счёт в серии с «Авангардом»

Сегодня, 4 мая, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился шестой матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал ярославский «Локомотив». Победу во втором овертайме одержали гости со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии стал 3-3.

На 11-й минуте нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв забил первый гол. На 41-й минуте защитник Максим Лажуа удвоил преимущество омской команды. На последней минуте нападающий Максим Шалунов сократил отставание «Локомотива».

Спустя 22 секунды Шалунов оформил дубль, сравняв счёт и переведя игру в овертайм. В первом овертайме команды не смогли выявить победителя. Победную шайбу на свой счёт записал защитник ярославского клуба Рушан Рафиков.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Седьмой матч серии состоится 6 мая.