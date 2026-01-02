Авангард – Локомотив, результат шестого матча 4 мая 2026 года, счет 2:3 ОТ2, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/2 финала, Кубок Гагарина)

«Локомотив» отыгрался с 0:2 за 33 секунды до конца и сравнял счёт в серии с «Авангардом»
Комментарии

Сегодня, 4 мая, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился шестой матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал ярославский «Локомотив». Победу во втором овертайме одержали гости со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии стал 3-3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
04 мая 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Шарипзянов) – 10:24 (5x5)     2:0 Лажуа (Маклауд, Потуральски) – 40:14 (5x4)     2:1 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:27 (6x5)     2:2 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:49 (6x5)     2:3 Рафиков (Шалунов, Каюмов) – 96:10 (5x5)    

На 11-й минуте нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв забил первый гол. На 41-й минуте защитник Максим Лажуа удвоил преимущество омской команды. На последней минуте нападающий Максим Шалунов сократил отставание «Локомотива».

Спустя 22 секунды Шалунов оформил дубль, сравняв счёт и переведя игру в овертайм. В первом овертайме команды не смогли выявить победителя. Победную шайбу на свой счёт записал защитник ярославского клуба Рушан Рафиков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Седьмой матч серии состоится 6 мая.

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Форвард «Локомотива» Шалунов стал девятым игроком, забросившим 250 шайб в КХЛ
