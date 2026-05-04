«Локомотив» отыгрался с 0:2 на последней минуте основного времени матча с «Авангардом»

В эти минуты в Омске проходит шестой матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимает ярославский «Локомотив». Гости отыгрались с 0:2 на последней минуте основного времени и перевели игру в овертайм. На момент написания новости счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
04 мая 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Перерыв
2 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Шарипзянов) – 10:24 (5x5)     2:0 Лажуа (Маклауд, Потуральски) – 40:14 (5x4)     2:1 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:27 (6x5)     2:2 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:49 (6x5)    

На последней минуте в течение 22 секунд нападающий «Локомотива» Максим Шалунов забросил две шайбы, сравняв счёт и переведя игру в овертайм. Оба гола были забиты с передач Александра Радулова. Также ассистентом первой шайбы стал Рушан Рафиков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

