«Локомотив» отыгрался с 0:2 на последней минуте основного времени матча с «Авангардом»

В эти минуты в Омске проходит шестой матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимает ярославский «Локомотив». Гости отыгрались с 0:2 на последней минуте основного времени и перевели игру в овертайм. На момент написания новости счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На последней минуте в течение 22 секунд нападающий «Локомотива» Максим Шалунов забросил две шайбы, сравняв счёт и переведя игру в овертайм. Оба гола были забиты с передач Александра Радулова. Также ассистентом первой шайбы стал Рушан Рафиков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

