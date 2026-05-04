Александр Овечкин не вошёл в тройку финалистов на «Билл Мастертон Трофи»

Национальная хоккейная лига представила финалистов премии «Билл Мастертон Трофи» — награды, которая вручается хоккеисту, проявившему высокое спортивное мастерство и преданность игре. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не вошёл в финальную тройку.

Финалистами премии стали шведский защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин, шведский форвард «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског и канадский нападающий «Виннипег Джетс» Джонатан Тэйвз.

Напомним, на получение премии номинируются по одному игроку из каждой команды лиги. Победителя определят члены Ассоциации хоккейных журналистов (PHWA).

В прошлом году награду получил канадский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Шон Монахан.

