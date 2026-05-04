Форвард «Локомотива» Шалунов стал девятым игроком, забросившим 250 шайб в КХЛ

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов стал девятым игроком, забросившим 250 шайб в Континентальной хоккейной лиге. 33-летний форвард оформил дубль в концовке шестого матча серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Авангардом». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Выше Шалунова находятся Сергей Широков (251 шайба), Сергей Плотников (255), Никита Гусев (270), Данис Зарипов (292), Найджел Доус (293), Александр Радулов (296), Вадим Шипачёв (321) и Сергей Мозякин (419).

В КХЛ Шалунов также выступал за ЦСКА, «Сибирь» и «Трактор».