Главная Хоккей Новости

Форвард «Локомотива» Шалунов стал девятым игроком, забросившим 250 шайб в КХЛ

Форвард «Локомотива» Шалунов стал девятым игроком, забросившим 250 шайб в КХЛ
Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов стал девятым игроком, забросившим 250 шайб в Континентальной хоккейной лиге. 33-летний форвард оформил дубль в концовке шестого матча серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Авангардом». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
04 мая 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Овертайм 2
2 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Шарипзянов) – 10:24 (5x5)     2:0 Лажуа (Маклауд, Потуральски) – 40:14 (5x4)     2:1 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:27 (6x5)     2:2 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:49 (6x5)    

Выше Шалунова находятся Сергей Широков (251 шайба), Сергей Плотников (255), Никита Гусев (270), Данис Зарипов (292), Найджел Доус (293), Александр Радулов (296), Вадим Шипачёв (321) и Сергей Мозякин (419).

В КХЛ Шалунов также выступал за ЦСКА, «Сибирь» и «Трактор».

