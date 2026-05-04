Никишин пропустит второй матч с «Филадельфией» в серии второго раунда Кубка Стэнли

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин не сыграет во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз» (1-0). Об этом сообщает журналист Кори Лавалетт в социальной сети Х со ссылкой на слова главного тренера «ураганов» Рода Бриндамора.

Специалист сообщил, что не ожидает никаких изменений в составе на ближайший матч, а также объяснил, что решение оставить Никишина вне игры принято в интересах здоровья хоккеиста.

Напомним, 24-летний россиянин получил сотрясение мозга после силового приёма защитника «Оттавы Сенаторз» Тайлера Клевена в четвёртой игре серии первого раунда (4-0). Александр пропустил первый матч серии с «Филадельфией».