Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никишин пропустит второй матч с «Филадельфией» в серии второго раунда Кубка Стэнли

Никишин пропустит второй матч с «Филадельфией» в серии второго раунда Кубка Стэнли
Комментарии

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин не сыграет во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз» (1-0). Об этом сообщает журналист Кори Лавалетт в социальной сети Х со ссылкой на слова главного тренера «ураганов» Рода Бриндамора.

Специалист сообщил, что не ожидает никаких изменений в составе на ближайший матч, а также объяснил, что решение оставить Никишина вне игры принято в интересах здоровья хоккеиста.

Напомним, 24-летний россиянин получил сотрясение мозга после силового приёма защитника «Оттавы Сенаторз» Тайлера Клевена в четвёртой игре серии первого раунда (4-0). Александр пропустил первый матч серии с «Филадельфией».

Материалы по теме
Защитник «Каролины» Никишин вернулся к полноценным тренировкам после сотрясения мозга
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android