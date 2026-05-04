Видео победной шайбы Рафикова во втором овертайме матча «Авангард» — «Локомотив»
«Локомотив» одержал победу над «Авангардом» в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 со счётом 3:2. Победную шайбу во втором овертайме на свой счёт записал защитник ярославского клуба Рушан Рафиков. Таким образом, счёт в серии стал 3-3.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
04 мая 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Шарипзянов) – 10:24 (5x5) 2:0 Лажуа (Маклауд, Потуральски) – 40:14 (5x4) 2:1 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:27 (6x5) 2:2 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:49 (6x5) 2:3 Рафиков (Шалунов, Каюмов) – 96:10 (5x5)
На 97-й минуте встречи Рафиков с передач Максима Шалунова и Артура Каюмова забил победный гол и продлил серию до семи матчей.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Отметим, что «Локомотив» отыгрался с 0:2 за 33 секунды до конца основного времени.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующий матч серии состоится 6 мая.
