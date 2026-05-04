Видео победной шайбы Рафикова во втором овертайме матча «Авангард» — «Локомотив»

«Локомотив» одержал победу над «Авангардом» в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 со счётом 3:2. Победную шайбу во втором овертайме на свой счёт записал защитник ярославского клуба Рушан Рафиков. Таким образом, счёт в серии стал 3-3.

На 97-й минуте встречи Рафиков с передач Максима Шалунова и Артура Каюмова забил победный гол и продлил серию до семи матчей.

Отметим, что «Локомотив» отыгрался с 0:2 за 33 секунды до конца основного времени.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующий матч серии состоится 6 мая.