Хоккей Новости

Нападающий «Салавата» Ремпал объяснил, почему не смог закрепиться в «Вашингтоне»

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал считает, что не смог закрепиться в «Вашингтон Кэпиталз», потому что в клубе хотели дать шанс более молодым игрокам.

— По прошествии времени как думаешь, почему не получилось закрепиться в составе «Кэпиталз»?
— Мне кажется, они хотели дать шанс более молодым игрокам. Я думал, что провёл хороший тренировочный лагерь. Но, к сожалению, у «Вашингтона» были иные планы, которые включали в себя других игроков.

Но я ни о чём не жалею. Я был счастлив вернуться в КХЛ, — сказал Ремпал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

В июле 2025 года форвард подписал однолетний двусторонний контракт с «Вашингтоном». 23 октября 2025 года «столичные» выставили Ремпала на драфт отказов.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шелдоном Ремпалом читайте на «Чемпионате»:
«Мне хорошо в России. Хочу остаться в «Салавате». Мощное интервью с канадской звездой КХЛ
