Каменский: «Локомотив» проявил характер и перевернул матч с «Авангардом»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский отреагировал на победу «Локомотива» над «Авангардом» в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась во втором овертайме со счётом 3:2, счёт в серии стал 3-3. За 33 секунды до конца третьего периода ярославский клуб отыгрался с 0:2 и перевёл матч в овертайм.

«Это плей-офф, спортивная борьба. Этим и интересен хоккей, что может повернуться в любую сторону. «Локомотив» проявил характер и перевернул матч. Ждём седьмую игру», – приводит слова Каменского Metaratings.

Седьмой матч серии состоится 6 мая в Ярославле и начнётся в 19:00 мск. «Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина.