Каменский: «Локомотив» проявил характер и перевернул матч с «Авангардом»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский отреагировал на победу «Локомотива» над «Авангардом» в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась во втором овертайме со счётом 3:2, счёт в серии стал 3-3. За 33 секунды до конца третьего периода ярославский клуб отыгрался с 0:2 и перевёл матч в овертайм.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
04 мая 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Шарипзянов) – 10:24 (5x5)     2:0 Лажуа (Маклауд, Потуральски) – 40:14 (5x4)     2:1 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:27 (6x5)     2:2 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:49 (6x5)     2:3 Рафиков (Шалунов, Каюмов) – 96:10 (5x5)    

«Это плей-офф, спортивная борьба. Этим и интересен хоккей, что может повернуться в любую сторону. «Локомотив» проявил характер и перевернул матч. Ждём седьмую игру», – приводит слова Каменского Metaratings.

Седьмой матч серии состоится 6 мая в Ярославле и начнётся в 19:00 мск. «Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина.

