Ремпал рассказал, какой была атмосфера в «Салавате», когда команда была худшей в КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал заявил, что в команде не было никакой паники, когда клуб занимал последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

— Когда ты вернулся, какая атмосфера была в команде? Были фрустрация, паника, разочарование?

— Ситуация была далека от того, чего мы хотели. Нам пришлось усердно работать, чтобы выбраться из неё, — и мы это сделали. Так что всё было в порядке.

— Получается, никто не паниковал, ничего подобного не было?

— Нет, не было никакой паники. Мы были уверены в себе и знали, что сможем выбраться из этой ямы, — сказал Ремпал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.