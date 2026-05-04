«Сложно это переварить». Ги Буше — о поражении, ведя 2:0 на последней минуте

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от «Локомотива» в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026. Омский клуб вёл 2:0, однако упустил победу на последней минуте, пропустив два гола. Ярославцы победили во втором овертайме со счётом 3:2, счёт в серии стал 3-3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
04 мая 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Шарипзянов) – 10:24 (5x5)     2:0 Лажуа (Маклауд, Потуральски) – 40:14 (5x4)     2:1 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:27 (6x5)     2:2 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:49 (6x5)     2:3 Рафиков (Шалунов, Каюмов) – 96:10 (5x5)    

«Сложно это переварить, матч был практически за нами, вели 2:0. Но допустили психологические ошибки и просто на пустом месте подарили сопернику эти голы. Не должны были такое допускать, шайба в целом не должна была к ним уходить. И за считаные секунды до конца третьего периода всё перевернулось», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

