«Сложно это переварить». Ги Буше — о поражении, ведя 2:0 на последней минуте
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от «Локомотива» в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026. Омский клуб вёл 2:0, однако упустил победу на последней минуте, пропустив два гола. Ярославцы победили во втором овертайме со счётом 3:2, счёт в серии стал 3-3.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
04 мая 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Шарипзянов) – 10:24 (5x5) 2:0 Лажуа (Маклауд, Потуральски) – 40:14 (5x4) 2:1 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:27 (6x5) 2:2 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:49 (6x5) 2:3 Рафиков (Шалунов, Каюмов) – 96:10 (5x5)
«Сложно это переварить, матч был практически за нами, вели 2:0. Но допустили психологические ошибки и просто на пустом месте подарили сопернику эти голы. Не должны были такое допускать, шайба в целом не должна была к ним уходить. И за считаные секунды до конца третьего периода всё перевернулось», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 мая 2026
-
21:44
-
21:38
-
21:28
-
20:48
-
20:31
-
20:12
-
19:56
-
19:32
-
18:58
-
18:24
-
18:05
-
18:02
-
17:46
-
17:34
-
17:30
-
17:14
-
17:00
-
16:58
-
16:42
-
16:30
-
16:26
-
16:10
-
15:55
-
15:35
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:35
-
13:30
-
13:20
-
13:05